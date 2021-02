Napoli | Gattuso aveva firmato il rinnovo… su un fogliettino

(Di martedì 2 febbraio 2021) Gennaroil rinnovo di contratto con ilsu unsenza valore il legale. La ricostruzione della vicenda Emergono dettagli relativi alla trattiva fra Aurelio De Laurentiis e Gennaroper il rinnovo di contratto dell’attuale tecnico del. A riportarli è Repubblica. Nello specifico in autunno De Laurentiis efirmarono un accordo su unche però non ha alcun valore legale. Si trattava di un accordo solo propedeutico alla stesura dei contratti ad opera dei rispettivi legali., però, ha sempre considerato quel foglietto un accordo morale da rispettare e non gli è andato giù che il presidente non abbia rispettato quel patto contattando altri ...

Questo è quanto si legge: 'Ilandranno avanti fino al termine della stagione , perché la squadra è con lui e perché resta questa la soluzione più equilibrata per non compromettere ......Malfitano e Alessandro Montano che in settanta minuti proveranno a spiegarsi chi ha ragione tra Aurelio De Laurentiis e Rino. A questo punto c'è davvero poco spazio per le parole, il...Gennaro Gattuso aveva firmato il rinnovo di contratto con il Napoli su un fogliettino senza valore il legale. La ricostruzione della vicenda ...Le ultime parole di Gattuso non sono piaciute a De Laurentiis. Il presidente del Napoli non ha commentato, scrive il Corriere dello Sport ...