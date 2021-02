Minacce di morte a Bassetti dai no-Vax, la Digos lo mette sotto protezione. La stretta dopo lo scontro tv a Non è l’Arena (Di martedì 2 febbraio 2021) «Nelle ultime 48 ore ho ricevuto insulti di ogni tipo, Minacce alla mia persona e persino Minacce di morte». Lo scontro con Mariano Amici, medico di base di Ardea (provincia di Roma) durante la trasmissione Non è l’Arena andata in onda il 31 gennaio, è costato caro all’infettivologo direttore di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti. Da allora, come racconta lui stesso in un post su Facebook, è stato oggetto di una raffica di nuovi attacchi sui social media. Attacchi e Minacce – chiaramente anche da parte dei No vax – che si sommano a quelli ricevuti circa un mese fa lo avevano indotto a presentare denuncia per diffamazione e Minacce aggravate. Da qualche giorno su disposizione della Prefettura per ... Leggi su open.online (Di martedì 2 febbraio 2021) «Nelle ultime 48 ore ho ricevuto insulti di ogni tipo,alla mia persona e persinodi». Locon Mariano Amici, medico di base di Ardea (provincia di Roma) durante la trasmissione Non èandata in onda il 31 gennaio, è costato caro all’infettivologo direttore di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova Matteo. Da allora, come racconta lui stesso in un post su Facebook, è stato oggetto di una raffica di nuovi attacchi sui social media. Attacchi e– chiaramente anche da parte dei No vax – che si sommano a quelli ricevuti circa un mese fa lo avevano indotto a presentare denuncia per diffamazione eaggravate. Da qualche giorno su disposizione della Prefettura per ...

