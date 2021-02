Migranti: Schiavone (Cgie), 'italiani all'estero attenti alla crisi di Governo' (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb. (Labitalia) - “Questo è un momento critico anche per gli italiani all'estero. La pandemia ha fatto crollare certezze e perdere posti di lavoro: trovarsi fuori dal proprio paese in questo periodo può essere difficilissimo. La politica tutta abbia un supplemento di senso di responsabilità nell'interesse collettivo. Gli italiani all'estero guardano con attenzione a quanto sta succedendo in questi giorni in Italia”. Lo ha detto Michele Schiavone, segretario generale del Consiglio generale degli italiani all'estero-Cgie, nel corso dei lavori preparatori della IV Assemblea plenaria della Conferenza permanente Stato-Regioni-Province Autonome-Cgie. L'incontro di oggi è stato dedicato alla nuova emigrazione, alle ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb. (Labitalia) - “Questo è un momento critico anche per gliall'. La pandemia ha fatto crollare certezze e perdere posti di lavoro: trovarsi fuori dal proprio paese in questo periodo può essere difficilissimo. La politica tutta abbia un supplemento di senso di responsabilità nell'interesse collettivo. Gliall'guardano con attenzione a quanto sta succedendo in questi giorni in Italia”. Lo ha detto Michele, segretario generale del Consiglio generale degliall', nel corso dei lavori preparatori della IV Assemblea plenaria della Conferenza permanente Stato-Regioni-Province Autonome-. L'incontro di oggi è stato dedicatonuova emigrazione, alle ...

