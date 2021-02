Mercato ortofrutta, riapertura per privati Al via da sabato 6 febbraio (Di martedì 2 febbraio 2021) sabato 6 febbraio il Mercato ortofrutticolo riapre ai privati consumatori, l’orario di apertura rimane il consueto dalle ore 9 alle ore 11.15, ma dovranno essere rispettate procedure che impediscano assembramenti e che limitino al massimo il rischio di contagio. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 2 febbraio 2021)ilortofrutticolo riapre aiconsumatori, l’orario di apertura rimane il consueto dalle ore 9 alle ore 11.15, ma dovranno essere rispettate procedure che impediscano assembramenti e che limitino al massimo il rischio di contagio.

