Mattarella: «Serve governo di alto profilo» Convocato al Quirinale Mario Draghi (Di martedì 2 febbraio 2021) Le parole del presidente della Repubblica: «Avverto il dovere di rivolgere un ulteriore appello alle forze politiche presenti in Parlamento perché conferiscano fiducia a un governo di alto profilo con nessuna formula politica». Convocato per mercoledì mattina al Quirinale l’ex presidente della Bce. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 2 febbraio 2021) Le parole del presidente della Repubblica: «Avverto il dovere di rivolgere un ulteriore appello alle forze politiche presenti in Parlamento perché conferiscano fiducia a undicon nessuna formula politica».per mercoledì mattina all’ex presidente della Bce.

petergomezblog : Mattarella sceglie un governo del presidente e convoca Mario Draghi: “Voto non opportuno con l’emergenza, serve pie… - pietroraffa : +++ Mattarella:'Serve governo di alto profilo. Conferirò un incarico al più presto per formare un governo' +++ #crisidigoverno - La7tv : #ottoemezzo L'appello di #Mattarella a tutte le forze politiche: 'Serve un #governo di alto profilo per guidare il… - GabrieMariste : RT @noitre32: MATTARELLA AVEVA GIÁ IL DISCORSO FATTO E DRAGHI IN TASCA 'Serve governo d'alto profilo' E Mattarella convoca Draghi https:/… - manu_etoile : RT @ClaudioSeganti1: Mattarella:.. Serve un governo oppure elezioni! Ma, x il rischio delle varianti covid, non ci saranno elezioni... Ques… -