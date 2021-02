Mass Effect Legendary Edition ha una data di uscita! (Di martedì 2 febbraio 2021) Attraverso un comunicato stampa, BioWare di Electronic Arts ha rivelato oggi che Mass Effect Legendary Edition uscirà in tutto il mondo il 14 Maggio su PC tramite Origin e Steam, PlayStation 4 e Xbox One con compatibilità futura su PlayStation 5 e Xbox Series XS. Mass Effect Legendary Edition presenta il contenuto base per single-player e oltre 40 DLC, pacchetti di armi e armature di Mass Effect, Mass Effect 2 e Mass Effect 3 per rivivere la leggenda del Comandante Shepard in 4K Ultra HD con HDR. "È stato incredibile rivisitare le storie, i personaggi e i momenti iconici della trilogia di Mass Effect, migliorando ... Leggi su eurogamer (Di martedì 2 febbraio 2021) Attraverso un comunicato stampa, BioWare di Electronic Arts ha rivelato oggi cheuscirà in tutto il mondo il 14 Maggio su PC tramite Origin e Steam, PlayStation 4 e Xbox One con compatibilità futura su PlayStation 5 e Xbox Series XS.presenta il contenuto base per single-player e oltre 40 DLC, pacchetti di armi e armature di2 e3 per rivivere la leggenda del Comandante Shepard in 4K Ultra HD con HDR. "È stato incredibile rivisitare le storie, i personaggi e i momenti iconici della trilogia di, migliorando ...

