Marcuzzi | il gesto della Blasi che non dimentica e il retroscena sulla Toffa

(Di martedì 2 febbraio 2021) La nota conduttrice si svela in una nuova intervista, dove ripercorre gli anni trascorsi a Le Iene e, in particolare, ricorda il momento in cui ha dovuto fare il discorso per Nadia a nome del programma L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Ultime Notizie dalla rete : Marcuzzi gesto

La nota conduttrice si svela in una nuova intervista, dove ripercorre gli anni trascorsi a Le Iene e, in particolare, ricorda il momento in cui ha dovuto fare il discorso per Nadia a nome del ......di Temptation Island condotta da Alessia, conclusasi con il tradimento di lui). È stata Anna a condividere sui social le prime foto di coppia scattate con il nuovo fidanzato, uncon il ...— Alessia Marcuzzi (@lapinella) February 1, 2021. Dopo un iniziale silenzio, Alessia Marcuzzi ha però deciso di difendersi dallee mettere a tacere le male lingue Alessia Marcuzzi e Carlotta Dell'Isola ...Infine ha concluso così il tweet: “Ma chi e’ questa che racconta ste buffonate?”. (Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy – Music: “Summer” from Bensound.com). -- La proposta di matrimonio di Carlot ...