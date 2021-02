Manuel Bortuzzo: la sua storia di forza e coraggio (Di martedì 2 febbraio 2021) Manuel Bortuzzo, con la sua storia di coraggio e determinazione, è riuscito a conquistare il cuore di tutti: il nuotatore a soli 22 anni ha dovuto affrontare il dramma di un’aggressione a colpi d’arma da fuoco e la conseguente paralisi degli arti inferiori. Ha all’attivo un libro nel quale racconta del suo sogno di ritornare a camminare ed è stato protagonista nel cinema e nella televisione. Bortuzzo ha lanciato recentemente una provocazione: ha dichiarato che vorrebbe partecipare come concorrente al Grande Fratello, per mostrare il vero volto della disabilità nel quotidiano. La passione per il nuoto Manuel Bortuzzo è nato a Trieste il 3 maggio 1999, ma quando è ancora un bambino la sua famiglia decide di trasferirsi a Treviso dove comincia a coltivare la ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 2 febbraio 2021), con la suadie determinazione, è riuscito a conquistare il cuore di tutti: il nuotatore a soli 22 anni ha dovuto affrontare il dramma di un’aggressione a colpi d’arma da fuoco e la conseguente paralisi degli arti inferiori. Ha all’attivo un libro nel quale racconta del suo sogno di ritornare a camminare ed è stato protagonista nel cinema e nella televisione.ha lanciato recentemente una provocazione: ha dichiarato che vorrebbe partecipare come concorrente al Grande Fratello, per mostrare il vero volto della disabilità nel quotidiano. La passione per il nuotoè nato a Trieste il 3 maggio 1999, ma quando è ancora un bambino la sua famiglia decide di trasferirsi a Treviso dove comincia a coltivare la ...

