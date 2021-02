M5S: Carelli, 'lascio, Movimento ha perso sua anima' (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - “Non senza sofferenza interiore annuncio la mia uscita dal Gruppo parlamentare del Movimento 5Stelle. In questo modo dico addio ad un Movimento che ha perso la sua anima.” Lo afferma il deputato Emilio Carelli, precisando come la sua decisioni arrivi "dopo una lunga riflessione ed un bilancio di questi quasi tre anni trascorsi in Parlamento, durante i quali ho cercato in tutti i modi di contribuire alla crescita e al benessere del Paese e a realizzare i valori fondativi del M5Stelle nei quali credo e mi riconosco ancora e che continuo a portare nel cuore. Purtroppo il bilancio finale non è positivo". "Troppe volte ho assistito a scelte sbagliate che non ho condiviso, persone sbagliate e incompetenti nei posti sbagliati che non ho condiviso. Ed ogni volta che ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - “Non senza sofferenza interiore annuncio la mia uscita dal Gruppo parlamentare del5Stelle. In questo modo dico addio ad unche hala sua.” Lo afferma il deputato Emilio, precisando come la sua decisioni arrivi "dopo una lunga riflessione ed un bilancio di questi quasi tre anni trascorsi in Parlamento, durante i quali ho cercato in tutti i modi di contribuire alla crescita e al benessere del Paese e a realizzare i valori fondativi del M5Stelle nei quali credo e mi riconosco ancora e che continuo a portare nel cuore. Purtroppo il bilancio finale non è positivo". "Troppe volte ho assistito a scelte sbagliate che non ho condiviso,ne sbagliate e incompetenti nei posti sbagliati che non ho condiviso. Ed ogni volta che ...

