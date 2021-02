L’idea di De Laurentiis, Benitez direttore tecnico e un giovane in panchina (Di martedì 2 febbraio 2021) Aurelio De Laurentiis starebbe pensando anche di affidare un ruolo dirigenziale a Benitez con un giovane emergente in panchina Aurelio De Laurentiis studia il futuro del Napoli, visto il divorzio praticamente certo con Gattuso. Il presidente dei partenopei è stuzzicato dal ritorno di Rafa Benitez che però, secondo quanto riportato da Tuttosport, potrebbe anche arrivare nel ruolo di direttore tecnico per gestire gli acquisti e la rosa azzurra. L’idea di De Laurentiis sarebbe appunto quella di affidare a Benitez un ruolo dirigenziale, mettendo in panchina un giovane in rampa di lancio; come ad esempio Vincenzo Italiano che tanto bene sta facendo allo Spezia. Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 febbraio 2021) Aurelio Destarebbe pensando anche di affidare un ruolo dirigenziale acon unemergente inAurelio Destudia il futuro del Napoli, visto il divorzio praticamente certo con Gattuso. Il presidente dei partenopei è stuzzicato dal ritorno di Rafache però, secondo quanto riportato da Tuttosport, potrebbe anche arrivare nel ruolo diper gestire gli acquisti e la rosa azzurra.di Desarebbe appunto quella di affidare aun ruolo dirigenziale, mettendo inunin rampa di lancio; come ad esempio Vincenzo Italiano che tanto bene sta facendo allo Spezia. Leggi su ...

LuigiLiccardo6 : RT @napolista: Tuttosport: #DeLaurentiis vorrebbe #Benitez come direttore tecnico L’idea del presidente, anche per ridurre i costi, sarebbe… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TUTTOSPORT - Benitez direttore tecnico e un giovane allenatore in panchina, l'idea di De Laurentiis per il futuro https… - susydigennaro : RT @napolimagazine: TUTTOSPORT - Benitez direttore tecnico e un giovane allenatore in panchina, l'idea di De Laurentiis per il futuro https… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TUTTOSPORT - Benitez direttore tecnico e un giovane allenatore in panchina, l'idea di De Laurentiis per il futuro https… - apetrazzuolo : TUTTOSPORT - Benitez direttore tecnico e un giovane allenatore in panchina, l'idea di De Laurentiis per il futuro -

Ultime Notizie dalla rete : L’idea Laurentiis Serie A, Parma-Spezia: quote, pronostico e probabili formazioni Forza Napoli