Le classi pollaio più forti del covid: il prossimo anno anche 30 alunni in aula alle superiori? (Di martedì 2 febbraio 2021) Mario Rusconi, presidente dell'associazione presidi di Roma e Lazio e componente del consiglio Anp, non nasconde la delusione in merito alle classi pollaio, un problema ancora in piedi nonostante i numerosi appelli e anche le "promesse" del presidente del Consiglio. Ma le lamentele arrivano da molti dirigenti scolastici che non vedono cambiamenti.

