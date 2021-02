La regione Lazio stanzia 20 milioni per il mega impianto sciistico, lì dove non nevica quasi più (Di martedì 2 febbraio 2021) Gli impianti del Terminillo verranno allargati distruggendo una faggeta secolare. E per sparare la neve artificiale si pagherano 11 milioni di euro l'anno sprecando 175 mila metri cubi d’acqua. “Uno scempio” denunciano gli ambientalisti Leggi su espresso.repubblica (Di martedì 2 febbraio 2021) Gli impianti del Terminillo verranno allargati distruggendo una faggeta secolare. E per sparare la neve artificiale si pagherano 11di euro l'anno sprecando 175 mila metri cubi d’acqua. “Uno scempio” denunciano gli ambientalisti

