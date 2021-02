Juventus, Alex Sandro: «Basta errori. Siamo pronti per l’Inter» (Di martedì 2 febbraio 2021) Alex Sandro, terzino brasiliano, ha parlato a pochi minuti da Inter Juventus di Coppa Italia. Le parole del bianconero Ai microfoni di Juventus TV è intervenuto Alex Sandro, terzino brasiliano, per presentare Inter-Juventus di Coppa Italia. LA GARA – «Oggi dobbiamo fare una grande prestazione sia sotto l’aspetto mentale che fisico. La squadra è pronta e sono sicuro che faremo una grande partita». SCONFITTA CON l’Inter – «Quando si perde dobbiamo imparare dai nostri errori. Faremo di tutto per non ripeterli, saremo ancora più forti». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 febbraio 2021), terzino brasiliano, ha parlato a pochi minuti da Interdi Coppa Italia. Le parole del bianconero Ai microfoni diTV è intervenuto, terzino brasiliano, per presentare Inter-di Coppa Italia. LA GARA – «Oggi dobbiamo fare una grande prestazione sia sotto l’aspetto mentale che fisico. La squadra è pronta e sono sicuro che faremo una grande partita». SCONFITTA CON– «Quando si perde dobbiamo imparare dai nostri. Faremo di tutto per non ripeterli, saremo ancora più forti». Leggi su Calcionews24.com

