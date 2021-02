Infocert | in Asl Roma 1 raccolta consenso informato digitale

Leggi su romadailynews

(Di martedì 2 febbraio 2021)(Tinexta Group), la piu’ grande Autorita’ di Certificazione a livello europeo, ha avviato con successo una collaborazione con la ASL1, una delle piu’ grandi aziende sanitarie italiane, per digitalizzare la procedura dideldi tutti coloro che, nell’ambito territoriale coperto dall’azienda sanitaria, hanno aderito e aderiranno alla campagna vaccinale anti Covid-19. E’ quanto si legge nella nota diSpA Tinexta Group, la piu’ grande Certification Authority europea, attiva in oltre venti Paesi. La Asl1 e’ la prima azienda sanitaria italiana ad aver attivato questo servizio, partito lo scorso 28 dicembre presso l’Hub vaccinale del Santa Maria della Pieta’ – in concomitanza con l’avvio ...