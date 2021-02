Il Calcio Catania ricorda l’ispettore Capo della Polizia di Stato Raciti (Di martedì 2 febbraio 2021) Oggi ricorre il quattordicesimo anniversario della tragica scomparsa dell’ispettore Capo della Polizia di Stato Filippo Raciti: il Calcio Catania ricorda il luminoso esempio di dedizione al lavoro del valoroso tutore dell’ordine e il suo spirito di servizio, coraggiosamente e generosamente offerto alla comunità.Alla famiglia Raciti, un affettuoso pensiero. Leggi su laprimapagina (Di martedì 2 febbraio 2021) Oggi ricorre il quattordicesimo anniversariotragica scomparsa deldiFilippo: ilil luminoso esempio di dedizione al lavoro del valoroso tutore dell’ordine e il suo spirito di servizio, coraggiosamente e generosamente offerto alla comunità.Alla famiglia, un affettuoso pensiero.

poliziadistato : Il #2febbraio 2007 moriva a Catania l'ispettore Filippo Raciti, ucciso in servizio durante i tafferugli dopo una pa… - sasrmaynard : RT @poliziadistato: Il #2febbraio 2007 moriva a Catania l'ispettore Filippo Raciti, ucciso in servizio durante i tafferugli dopo una partit… - NPomposi : RT @poliziadistato: Il #2febbraio 2007 moriva a Catania l'ispettore Filippo Raciti, ucciso in servizio durante i tafferugli dopo una partit… - CataniaunaFede : Chiuso il calcio mercato, il Catania ha preso Volpe dal Frosinone e attende Zuculini ,via Pecorino,Biondi e Noce. - ninnitarantino : RT @poliziadistato: Il #2febbraio 2007 moriva a Catania l'ispettore Filippo Raciti, ucciso in servizio durante i tafferugli dopo una partit… -