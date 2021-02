Guido Bertolaso è stato nominato consulente per la gestione delle vaccinazioni in Lombardia (Di martedì 2 febbraio 2021) Il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha nominato l’ex capo della Protezione Civile Guido Bertolaso consulente per l’attuazione e il coordinamento del piano vaccinale contro il COVID9 nella regione. Lo ha detto il presidente in una conferenza stampa tenuta martedì pomeriggio Leggi su ilpost (Di martedì 2 febbraio 2021) Il presidente dellaAttilio Fontana hal’ex capo della Protezione Civileper l’attuazione e il coordinamento del piano vaccinale contro il COVID9 nella regione. Lo ha detto il presidente in una conferenza stampa tenuta martedì pomeriggio

LiaQuartapelle : Letizia Moratti. Poi Guido Bertolaso. Magari torna anche Nicole Minetti. Non raccontateci poi che la destra in Ita… - NicolaPorro : Ormai lo sappiamo: i giallorossi arrivano tardi su tutto. Leggete cosa ha detto #WalterRicciardi su… - FontanaPres : Guido Bertolaso ha accettato ancora una volta di mettersi al servizio del lombardi. La nuova sfida sarà la vacci… - paolo859092 : @LorenaLVilla leggere qui sotto e le risposte a @nzingaretti fa paura ??. Si applica al web la logica burocratica bo… - marco_ask : @Bertolaso_Guido non mi è stato mai particolarmente simpatico (mi perdoni, ma non so nemmeno il perché), ma con que… -