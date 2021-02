Governo: Mattarella, 'voto esercizio democrazia ma con virus serve esecutivo forte' (2) (Di martedì 2 febbraio 2021) (Adnkronos) - "Sotto il profilo sanitario, i prossimi mesi -ha ricordato Mattarella- saranno quelli in cui si può sconfiggere il virus oppure rischiare di esserne travolti. Questo richiede un Governo nella pienezza delle sue funzioni per adottare i provvedimenti via via necessari e non un Governo con attività ridotta al minimo, come è inevitabile in campagna elettorale. Lo stesso vale per lo sviluppo decisivo della campagna di vaccinazione, da condurre in stretto coordinamento tra lo Stato e le Regioni". "Sul versante sociale –tra l'altro- a fine marzo verrà meno il blocco dei licenziamenti e questa scadenza richiede decisioni e provvedimenti di tutela sociale adeguati e tempestivi, molto difficili da assumere da parte di un Governo senza pienezza di funzioni, in piena campagna elettorale".(segue) Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) (Adnkronos) - "Sotto il profilo sanitario, i prossimi mesi -ha ricordato- saranno quelli in cui si può sconfiggere iloppure rischiare di esserne travolti. Questo richiede unnella pienezza delle sue funzioni per adottare i provvedimenti via via necessari e non uncon attività ridotta al minimo, come è inevitabile in campagna elettorale. Lo stesso vale per lo sviluppo decisivo della campagna di vaccinazione, da condurre in stretto coordinamento tra lo Stato e le Regioni". "Sul versante sociale –tra l'altro- a fine marzo verrà meno il blocco dei licenziamenti e questa scadenza richiede decisioni e provvedimenti di tutela sociale adeguati e tempestivi, molto difficili da assumere da parte di unsenza pienezza di funzioni, in piena campagna elettorale".(segue)

Quirinale : #Mattarella: avverto il dovere di rivolgere un appello a tutte le forze politiche presenti in #Parlamento perché co… - you_trend : ?? #Mattarella: si aprono due strade. O dare vita a un governo adeguato per fronteggiare la crisi sociale, economica… - BentivogliMarco : Da Agosto 2019 bisognava fare un Governo di alto profilo. Abbiamo buttato tempo, soldi e posti di lavoro perché han… - serenel14278447 : RT @BentivogliMarco: Da Agosto 2019 bisognava fare un Governo di alto profilo. Abbiamo buttato tempo, soldi e posti di lavoro perché hanno… - tonydes66 : RT @ElioLannutti: Mattarella convoca Draghi: «No a nuove elezioni, dare fiducia a governo di alto profilo». Ho già dato con Monti. Non col… -