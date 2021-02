Governo: esplorazione di Fico rallenta. Attesa la pronuncia definitiva di Italia Viva (Di martedì 2 febbraio 2021) Due giorni di esplorazione da parte del Presidente Fico per la risoluzione della crisi di Governo sembra che non siano stati sufficienti. Italia Viva ancora non ha pronuciato le ultime parole di condivisione relativamente alle lunghe disquisizioni di due giorni. Ieri sera, tardi, il senatore Renzi, secondo indiscezioni riprese questa mattina anche da alcuni quotidiani, non era d’accordo sulla guida del Governo da parte di Conte mentre PD, M5S e parlamentari di altra provenienza si sono schierati a favore. Renzi inoltre, secondo quanto si dice, vorrebbe eliminare dalla scena governativa qualche ministro di peso e alcuni personaggi che ricoprono importanti incarichi pubblici. Questo blog non è schierato con alcun partito politico. Quanto sopra scritto sono semplici ... Leggi su webzeta (Di martedì 2 febbraio 2021) Due giorni dida parte del Presidenteper la risoluzione della crisi disembra che non siano stati sufficienti.ancora non ha pronuciato le ultime parole di condivisione relativamente alle lunghe disquisizioni di due giorni. Ieri sera, tardi, il senatore Renzi, secondo indiscezioni riprese questa mattina anche da alcuni quotidiani, non era d’accordo sulla guida delda parte di Conte mentre PD, M5S e parlamentari di altra provenienza si sono schierati a favore. Renzi inoltre, secondo quanto si dice, vorrebbe eliminare dalla scena governativa qualche ministro di peso e alcuni personaggi che ricoprono importanti incarichi pubblici. Questo blog non è schierato con alcun partito politico. Quanto sopra scritto sono semplici ...

