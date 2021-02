Giorgia Meloni con le stampelle | Ecco cos’è successo alla politica

Leggi su solonotizie24

(Di martedì 2 febbraio 2021)si è ultimamente mostrata con le. Lanon riesce infatti a camminare bene. Questo è quello che le è accaduto. Al di là dell’orientamento politico di ogni italiano, lasi è sempre contraddistinta per essere una donna forte e determinata. Con tutta la sua energia, la deputata non ha infatti mai smesso di far notare i propri pensieri e le sue speranze. Quello in cui lei crede si vede infatti forte e chiaro, ed è proprio la stessaa renderci consapevoli delle sue idee. Ultimamente però, abbiamo visto lameno in forma. La donna non riesce infatti a camminare bene, è per questo ha bisogno dell’ausilio di due. Maprecisamente ...