Gazzetta: De Laurentiis ha scelto la tregua, ma a fine stagione Benitez è in pole (Di martedì 2 febbraio 2021) Un legame solido con la squadra, un legame ormai logorato con Aurelio De Laurentiis: è questa la situazione che vive Gennaro Gattuso, dopo lo sfogo successivo alla vittoria sul Parma. La situazione è stata approfondita dall'edizione online de La Gazzetta dello Sport. C'è sintonia tra Gattuso e la squadra, anche se le prestazioni non convincono. Sul piano del rapporto, il feeling è solido, a parole tutto procede. Ma l'allenatore vorrebbe delle risposte diverse dai suoi giocatori, soprattutto per quanto riguarda il carattere. De Laurentiis ha scelto la tregua, non ha voluto ribattere alle sue accuse, ma dentro di sé ha già preso la decisione di chiudere il rapporto a fine stagione. Al momento è questo lo scenario che si prospetta.

