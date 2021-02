Fondazione MPS, non ci sono trattative con MPS su risarcimenti (Di martedì 2 febbraio 2021) (Teleborsa) – Fondazione MPS smentisce con una nota l’esistenza di “trattative o approfondimenti” in corso in merito “alle richieste risarcitorie avanzate dalla Fondazione MPS nei confronti Banca Monte dei Paschi di Siena“. “Con riferimento a quanto pubblicato in questi giorni da alcuni organi di stampa in merito alle richieste risarcitorie avanzate dalla Fondazione MPS nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena, l’Ente precisa che allo stato attuale non ci sono, fra le parti, trattative o approfondimenti in corso sui vari contenziosi” – scrive al Fondazione che smentisce le ricostruzioni media – e aggiunge che “le cifre riportate finora dagli organi di stampa sono quindi da ritenersi prive di fondamento“. Leggi su quifinanza (Di martedì 2 febbraio 2021) (Teleborsa) –MPS smentisce con una nota l’esistenza di “o approfondimenti” in corso in merito “alle richieste risarcitorie avanzate dallaMPS nei confronti Banca Monte dei Paschi di Siena“. “Con riferimento a quanto pubblicato in questi giorni da alcuni organi di stampa in merito alle richieste risarcitorie avanzate dallaMPS nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena, l’Ente precisa che allo stato attuale non ci, fra le parti,o approfondimenti in corso sui vari contenziosi” – scrive alche smentisce le ricostruzioni media – e aggiunge che “le cifre riportate finora dagli organi di stampaquindi da ritenersi prive di fondamento“.

La Fondazione Monte dei Paschi e' al lavoro con i suoi legali e sta mettendo a punto nel dettaglio le richieste danni nel caso in cui, alla fine, decida di fare causa a Banca Mps, possibilita' ...

Altra smentita sulle trattative con la Banca, ecco le cifre nelle lettere di messa in mora. Il marchio Monte ha più valore di Unicredit ...

