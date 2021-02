Firenze: finalmente liberi Fabio e Lorenzo, studenti arrestati per un volantinaggio (Di martedì 2 febbraio 2021) Firenze, 2 feb – Fabio e Lorenzo sono liberi, finalmente. Di loro nessuno parlava. Il megafono mediatico si era improvvisamente inceppato di fronte a studenti toscani arrestati dopo un semplice volantinaggio all’interno di una scuola. Una vicenda vergognosa che avrebbe dovuto generale quello sdegno facilmente rinvenibile in altri casi, quando si tratta ad esempio di studenti egiziani detenuti a Il Cairo. E dire che Fabio e Lorenzo, ventenni militanti fiorentini del Blocco Studentesco, si trovavano agli arresti domiciliari dal 25 novembre scorso. Reclusi per più di due mesi. “Qualche ora fa sono tornati in libertà! Il Giudice ha accolto l’istanza presentata dell’Avvocato Simone Bonaldi, sostituendo la ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 2 febbraio 2021), 2 feb –sono. Di loro nessuno parlava. Il megafono mediatico si era improvvisamente inceppato di fronte atoscanidopo un sempliceall’interno di una scuola. Una vicenda vergognosa che avrebbe dovuto generale quello sdegno facilmente rinvenibile in altri casi, quando si tratta ad esempio diegiziani detenuti a Il Cairo. E dire che, ventenni militanti fiorentini del Blocco Studentesco, si trovavano agli arresti domiciliari dal 25 novembre scorso. Reclusi per più di due mesi. “Qualche ora fa sono tornati in libertà! Il Giudice ha accolto l’istanza presentata dell’Avvocato Simone Bonaldi, sostituendo la ...

Bgbarby0 : Firenze: finalmente liberi Fabio e Lorenzo, studenti arrestati per un volantinaggio! - Mario44623861 : RT @francescatotolo: “Finalmente e a mio avviso in ritardo sono stati ritirati gli arresti domiciliari agli studenti di Firenze dopo il vol… - RinoCana : RT @francescatotolo: “Finalmente e a mio avviso in ritardo sono stati ritirati gli arresti domiciliari agli studenti di Firenze dopo il vol… - IvoAyrton : RT @IlPrimatoN: Fabio e Lorenzo si trovavano agli arresti domiciliari da più di due mesi. De Vecchis (Lega): 'Se sei di sinistra puoi occup… - Bgbarby0 : RT @francescatotolo: “Finalmente e a mio avviso in ritardo sono stati ritirati gli arresti domiciliari agli studenti di Firenze dopo il vol… -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze finalmente CINECITTA' - Riapre al pubblico dal 3 Febbraio

Dal 3 Febbraio 2021 il sogno e la cultura tornano protagonisti. E finalmente visitabili. Gli studi di Cinecittà riaprono al pubblico il loro immenso patrimonio ... Firenze del 1400 e Il tempio di ...

La proposta di Legambiente per un'Italia più verde, innovativa e inclusiva

Sotto - attraversamento TAV di Firenze. A distanza di 25 anni dall'inizio della vicenda TAV, ... potenziando al contempo gli hub del trasporto ferroviario regionale, per dare finalmente il via a un ...

Firenze: finalmente liberi Fabio e Lorenzo, studenti arrestati per un volantinaggio Il Primato Nazionale Covid, assembramenti per la movida: arrivano i reparti mobili antisommossa

BOLOGNA. La comparsa per la prima volta dei reparti mobili in assetto antisommossa, a sgomberare gli assembramenti che per la quarta sera consecutiva si sono creati in zona universitaria, in pieno cen ...

L'Amica Geniale torna a Firenze con le riprese della terza serie

La terza stagione della serie tv L'Amica Geniale, tratta dalla quadrilogia di Elena Ferrante, verrà girata a Firenze per il capitolo 'Storia di chi fugge e di chi resta'. Dal 1° al 20 febbraio le ripr ...

Dal 3 Febbraio 2021 il sogno e la cultura tornano protagonisti. Evisitabili. Gli studi di Cinecittà riaprono al pubblico il loro immenso patrimonio ...del 1400 e Il tempio di ...Sotto - attraversamento TAV di. A distanza di 25 anni dall'inizio della vicenda TAV, ... potenziando al contempo gli hub del trasporto ferroviario regionale, per dareil via a un ...BOLOGNA. La comparsa per la prima volta dei reparti mobili in assetto antisommossa, a sgomberare gli assembramenti che per la quarta sera consecutiva si sono creati in zona universitaria, in pieno cen ...La terza stagione della serie tv L'Amica Geniale, tratta dalla quadrilogia di Elena Ferrante, verrà girata a Firenze per il capitolo 'Storia di chi fugge e di chi resta'. Dal 1° al 20 febbraio le ripr ...