Fiori d'arancio al GF Vip: la proposta di matrimonio in diretta TV (Di martedì 2 febbraio 2021) L'ex concorrente di Temptation Island ha ricevuto in diretta la proposta di matrimonio dal compagno con cui partecipò al reality: grande sorpresa per tutti, anche per la Marcuzzi che ha respinto le accuse di "raccomandazione" Nonostante la sua eliminazione, Carlotta Dell'Isola potrà ricordare la giornata di ieri come la più felice della sua vita. L'ex gieffina, che partecipò a Temptation Island con il suo compagno Nello Sorrentino, ha ricevuto una gigantesca sorpresa in diretta tv, proprio quella che da anni aspettava. Fiori d'arancio per Nello e Carlotta Nello e Carlotta parteciparono all'ultima edizione di Temptation Island, facendosi notare per le loro sfuriate di gelosia, tanto dure quanto a tratti ilari, ma soprattutto Carlotta aveva attirato l'attenzione del ...

