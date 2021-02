Fallimento Rifle, al via la svendita con i capi a 2 euro (Di martedì 2 febbraio 2021) Rifle, ad ottobre la nota azienda di jeans è stata dichiarata fallita: grossa occasione per comprare 70mila capi a prezzi stracciati Gli estimatori della Rifle chissà quante volte hanno sognato di leggere una cosa del genere. Oggi è possibile anche se la notizia lascia l’amore in bocca proprio chi per anni ha vestito con il marchio toscano di Barberino del Mugello. L’azienda è fallita, la Rifle, uno dei simboli degli anni Ottanta, da ottobre ufficialmente non c’è più. Per gli amanti del casual è una ghiotta occasione. Secondo il quotidiano La Nazione a causa del Fallimento jeans, giubbotti, camice e felpe saranno venduti a 2 euro. Sono oltre 70mila i capi d’abbigliamento che il Tribunale fallimentare di Firenze ha deciso di svendere per rientrare con ... Leggi su ck12 (Di martedì 2 febbraio 2021), ad ottobre la nota azienda di jeans è stata dichiarata fallita: grossa occasione per comprare 70milaa prezzi stracciati Gli estimatori dellachissà quante volte hanno sognato di leggere una cosa del genere. Oggi è possibile anche se la notizia lascia l’amore in bocca proprio chi per anni ha vestito con il marchio toscano di Barberino del Mugello. L’azienda è fallita, la, uno dei simboli degli anni Ottanta, da ottobre ufficialmente non c’è più. Per gli amanti del casual è una ghiotta occasione. Secondo il quotidiano La Nazione a causa deljeans, giubbotti, camice e felpe saranno venduti a 2. Sono oltre 70mila id’abbigliamento che il Tribunale fallimentare di Firenze ha deciso di svendere per rientrare con ...

