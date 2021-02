Donna di 29 anni uccisa a coltellate nel Salento: fermato l’ex compagno (Di martedì 2 febbraio 2021) Nel tardo pomeriggio di ieri, 1° Febbraio 2021, è avvenuto l’ennesimo femminicidio. Nel Salento una giovane donne è stata uccisa a coltellate dall’ex compagno. La Donna era originaria di Rimini e aveva soltanto 29 anni. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Otranto e i Carabinieri della compagnia di Maglie. Dopo le prime indagini, le Forze dell’Ordini sono riusciti a rintracciare l’ex compagno della Donna, il quale in un primo momento aveva fatto perdere le sue tracce. Un altro brutale omicidio che si va ad aggiungere a quello di qualche giorno fa a Foggia, dove un’altra Donna, questa volta di 48 anni, è stata uccisa allo stesso modo. Leggi anche ... Leggi su urbanpost (Di martedì 2 febbraio 2021) Nel tardo pomeriggio di ieri, 1° Febbraio 2021, è avvenuto l’ennesimo femminicidio. Neluna giovane donne è statadal. Laera originaria di Rimini e aveva soltanto 29. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Otranto e i Carabinieri della compagnia di Maglie. Dopo le prime indagini, le Forze dell’Ordini sono riusciti a rintracciaredella, il quale in un primo momento aveva fatto perdere le sue tracce. Un altro brutale omicidio che si va ad aggiungere a quello di qualche giorno fa a Foggia, dove un’altra, questa volta di 48, è stataallo stesso modo. Leggi anche ...

