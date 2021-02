Crisi di governo, i nodi non si sciolgono: «Litigano su tutto». Fico atteso da Mattarella dopo le 18 (Di martedì 2 febbraio 2021) Nessuna convergenza tra le forze di maggioranza: né sui temi, né sui nomi e il tavolo – quello ufficiale che si tiene a Montecitorio – è stato prolungato di qualche ora. I lavori procedono a rilento: fonti di Italia viva spiegano che ci sono attriti «praticamente su tutto». Dal Movimento 5 stelle, alcuni deputati raccontano che le questioni dirimenti rimangono la giustizia, il Mes e le grandi opere. Il vero fulcro della trattativa, però, resta l’incarico a Giuseppe Conte per Palazzo Chigi. Questa, appunto, è una partita che si gioca al tavolo parallelo, fatto di chiamate incrociate tra i vari leader di partito. Mentre la trattativa sui nomi è imbastita tra i telefoni di Zingaretti, Renzi Franceschini, Rosato, Crimi e Di Maio, – come anticipato da Open – da Montecitorio fanno sapere che Roberto Fico non salirà al Colle prima delle 18. Se si troverà ... Leggi su open.online (Di martedì 2 febbraio 2021) Nessuna convergenza tra le forze di maggioranza: né sui temi, né sui nomi e il tavolo – quello ufficiale che si tiene a Montecitorio – è stato prolungato di qualche ora. I lavori procedono a rilento: fonti di Italia viva spiegano che ci sono attriti «praticamente su». Dal Movimento 5 stelle, alcuni deputati raccontano che le questioni dirimenti rimangono la giustizia, il Mes e le grandi opere. Il vero fulcro della trattativa, però, resta l’incarico a Giuseppe Conte per Palazzo Chigi. Questa, appunto, è una partita che si gioca al tavolo parallelo, fatto di chiamate incrociate tra i vari leader di partito. Mentre la trattativa sui nomi è imbastita tra i telefoni di Zingaretti, Renzi Franceschini, Rosato, Crimi e Di Maio, – come anticipato da Open – da Montecitorio fanno sapere che Robertonon salirà al Colle prima delle 18. Se si troverà ...

