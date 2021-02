Covid, si sveglia dal coma dopo 10 mesi in piena pandemia: contagiato 2 volte senza saperlo (Di martedì 2 febbraio 2021) Joseph Flavill, 19 anni, si sta lentamente risvegliando da un coma durato 10 mesi. Il ragazzo ha trascorso quasi un anno sospeso tra la vita e la morte senza sapere della pandemia di Covid che si è scatenata sul mondo intero nonostante lui stesso abbia contratto, inconsapevolmente, il virus per ben due volte. Flavill è stato investito da un’auto mentre camminava a Burton upon Trent, nello Staffordshire (Regno Unito), il primo marzo dello scorso anno, tre settimane prima dell’inizio del primo lockdown britannico. Per via dell’incidente il 19enne ha subito una lesione cerebrale traumatica. La zia, Sally Flavill Smith, ha raccontato al Guardian: “Non saprà nulla della pandemia dato che ha dormito per 10 mesi. Non so da dove cominciare. Un ... Leggi su tpi (Di martedì 2 febbraio 2021) Joseph Flavill, 19 anni, si sta lentamente rindo da undurato 10. Il ragazzo ha trascorso quasi un anno sospeso tra la vita e la mortesapere delladiche si è scatenata sul mondo intero nonostante lui stesso abbia contratto, inconsapevolmente, il virus per ben due. Flavill è stato investito da un’auto mentre camminava a Burton upon Trent, nello Staffordshire (Regno Unito), il primo marzo dello scorso anno, tre settimane prima dell’inizio del primo lockdown britannico. Per via dell’incidente il 19enne ha subito una lesione cerebrale traumatica. La zia, Sally Flavill Smith, ha raccontato al Guardian: “Non saprà nulla delladato che ha dormito per 10. Non so da dove cominciare. Un ...

