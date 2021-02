Covid, posti in albergo per medici che curano virus. A Napoli occupati 118 su 150 (Di martedì 2 febbraio 2021) Sono 118 su 150 i posti occupati nelle 43 strutture alberghiere ed extra alberghiere di Napoli che hanno messo a disposizione le loro stanze per ospitare personale medico e paramedico impegnato nella cura dei pazienti Covid. Lo rendono noto Eleonora de Majo e Francesca Menna, assessore del Comune di Napoli. L’operazione voluta dal Comune, già prevista durante il primo lockdown tra aprile e giugno 2020, è stata voluta anche in occasione della seconda ondata ed è stata rivolta al sostegno del personale medico, infermieristico e di altri operatori sanitari, chiamati nel territorio di Napoli a fronteggiare la cura dei pazienti affetti da Covid-19, con necessità di alloggiare in luoghi diversi dalla propria abituale residenza o domicilio. “I dati che arrivano oggi ... Leggi su ildenaro (Di martedì 2 febbraio 2021) Sono 118 su 150 inelle 43 strutture alberghiere ed extra alberghiere diche hanno messo a disposizione le loro stanze per ospitare personale medico e paramedico impegnato nella cura dei pazienti. Lo rendono noto Eleonora de Majo e Francesca Menna, assessore del Comune di. L’operazione voluta dal Comune, già prevista durante il primo lockdown tra aprile e giugno 2020, è stata voluta anche in occasione della seconda ondata ed è stata rivolta al sostegno del personale medico, infermieristico e di altri operatori sanitari, chiamati nel territorio dia fronteggiare la cura dei pazienti affetti da-19, con necessità di alloggiare in luoghi diversi dalla propria abituale residenza o domicilio. “I dati che arrivano oggi ...

SaltoBz : Covid in Alto Adige, niente illusioni. @ArnoKompatscher ventila di nuovo la possibilità di “un nuovo #lockdown duro… - intoscana : Sono 399 i positivi in più rispetto a ieri. Eseguiti 7.773 tamponi molecolari e 7.147 antigenici rapidi. Le persone… - Angela74870005 : @GiorgiaMeloni La crisi Covid ha sterminato anche posti di lavoro alle donne....invece di volere le elezioni ed url… - Game_Set_Match_ : RT @539th: Il Portogallo ha esaurito i posti in terapia intensiva. Sono sostanzialmente al collasso sanitario, probabilmente chiunque neces… - controradio : Coronavirus in Toscana: 399 nuovi casi, età media 45 anni. 9 decessi - -