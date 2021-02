Covid, l’appello di Liliana Segre: «Vaccinate i detenuti» (Di martedì 2 febbraio 2021) «Torno spesso a San Vittore perché sono stata in queste celle per 40 giorni quando ero una ragazzina e so cosa significa. Anche se sicuramente le carceri erano molto diverse da oggi. Sempre per questo motivo mi sto battendo tanto affinché i detenuti vengano vaccinati subito». Liliana Segre lo ha detto a un evento per la Giornata della Memoria organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio. Leggi su vanityfair (Di martedì 2 febbraio 2021) «Torno spesso a San Vittore perché sono stata in queste celle per 40 giorni quando ero una ragazzina e so cosa significa. Anche se sicuramente le carceri erano molto diverse da oggi. Sempre per questo motivo mi sto battendo tanto affinché i detenuti vengano vaccinati subito». Liliana Segre lo ha detto a un evento per la Giornata della Memoria organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio.

