Covid, allarme assembramenti nelle regioni gialle. Scontro Cts-Anci (Di martedì 2 febbraio 2021) (Teleborsa) – Ben 293mila bar e ristoranti riaperti per il servizio al tavolo, via libera alle visite ai musei e studenti tornati sui banchi. Nell'Italia tinta per la maggior parte di giallo l'allentamento delle misure restrittive fa crescere la voglia di normalità ma anche le polemiche sugli assembramenti che vedono al centro lo Scontro Cts-Anci. "Basta con il tiro al bersaglio sui sindaci, il Cts pensi a fare la sua parte. Dare la colpa ai sindaci sta diventando il nuovo sport nazionale. Miozzo, che ci accusa di immobilismo di fronte agli assembramenti nelle città, sembra impegnato in un disperato tentativo di allontanare da sé le responsabilità e addossarle sugli obiettivi più facili, quelli che per natura e per senso del proprio dovere, sono abituati a esporsi in prima persona, sempre – afferma il ...

