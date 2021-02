Confindustria, Dal Checco presidente della Consulta per l’estero (Di martedì 2 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Massimo Dal Checco, neo presidente di Confindustria Assafrica e Mediterraneo, è stato eletto presidente della Consulta delle Rappresentanze Internazionali di Confindustria. La Consulta, composta dalle 17 rappresentanze del network estero di Confindustria, oltre ad essere la prima sede in cui si delinea la strategia di internazionalizzazione associativa, coordina e assicura il costante collegamento tra le rappresentanze presenti nei singoli paesi e Confindustria nazionale. “L’obiettivo è quello di essere sempre più vicini alle imprese italiane attraverso un network associativo, coeso e strutturato, che anticipi le opportunità presenti sui mercati e rappresenti la voce dell’industria italiana nei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 2 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Massimo Dal, neodiAssafrica e Mediterraneo, è stato elettodelle Rappresentanze Internazionali di. La, composta dalle 17 rappresentanze del network estero di, oltre ad essere la prima sede in cui si delinea la strategia di internazionalizzazione associativa, coordina e assicura il costante collegamento tra le rappresentanze presenti nei singoli paesi enazionale. “L’obiettivo è quello di essere sempre più vicini alle imprese italiane attraverso un network associativo, coeso e strutturato, che anticipi le opportunità presenti sui mercati e rappresenti la voce dell’industria italiana nei ...

zazoomblog : Confindustria Dal Checco presidente della Consulta per l’estero - #Confindustria #Checco #presidente - Profilo3Marco : RT @CorriereCitta: Confindustria, Dal Checco presidente della Consulta per l’estero - CorriereCitta : Confindustria, Dal Checco presidente della Consulta per l’estero - doctorgis84 : RT @LiveSpinoza: Renzi non parla da qualche ora. Forse Confindustria gli ha sfilato il braccio dal culo. [@antonio_carano] - Maurizi32833831 : @Capezzone @LaVeritaWeb Anche in Confindustria abbiamo dei voltagabbana a partire dal presidente purtroppo! Un impr… -