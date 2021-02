Con iOs 14.5 si può sbloccare l’iPhone indossando la mascherina (Di martedì 2 febbraio 2021) sbloccare l’iPhone con mascherina si può (o meglio, si potrà tra qualche giorno). Grazie all’aggiornamento iOs 14.5 sarà possibile accedere sbloccare il proprio smartphone senza dover abbassare la mascherina che, in tempi di pandemia, fa decisamente comodo. Questa è sicuramente una delle funzionalità più importanti disponibili già da lunedì 1° febbraio in versione beta per gli sviluppatori. Gli utenti dovranno aspettare giusto qualche giorno per ottenere l’aggiornamento, il cui arrivo è ormai imminente. LEGGI ANCHE >>> Facebook pronto a portare Apple in tribunale per le sue politiche sulla privacy non sempre trasparenti sbloccare iPhone con mascherina: come funziona Tutto quello che serve, quindi, è avere aggiornato iOs alla versione 14.5 e indossare l’Apple ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 2 febbraio 2021)consi può (o meglio, si potrà tra qualche giorno). Grazie all’aggiornamento iOs 14.5 sarà possibile accedereil proprio smartphone senza dover abbassare lache, in tempi di pandemia, fa decisamente comodo. Questa è sicuramente una delle funzionalità più importanti disponibili già da lunedì 1° febbraio in versione beta per gli sviluppatori. Gli utenti dovranno aspettare giusto qualche giorno per ottenere l’aggiornamento, il cui arrivo è ormai imminente. LEGGI ANCHE >>> Facebook pronto a portare Apple in tribunale per le sue politiche sulla privacy non sempre trasparentiiPhone con: come funziona Tutto quello che serve, quindi, è avere aggiornato iOs alla versione 14.5 e indossare l’Apple ...

_imaclaire : Possiamo dire che con questo clubhouse ce le avete già frantumate per direttissima? E sì certamente rosico perché è… - AppleEducate : RT @AppleZein: Ecco come SBLOCCARE iPhone con MASCHERINA tramite Apple Watch - AAppolloni : Qualcosa mi dice che non è una cosa buona.... - Diukvalanga : RT @AppleZein: Ecco come SBLOCCARE iPhone con MASCHERINA tramite Apple Watch - infoitscienza : iPhone, con iOS 14.5 e un Apple Watch il Face ID funziona anche con la mascherina -