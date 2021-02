Chi è Jonathan Bazzi, lo scrittore finalista al Premio Strega 2020? (Di martedì 2 febbraio 2021) Ecco chi è Jonathan Bazzi, lo scritto arrivato tra i finalista al Premio Strega 2020 con il suo libro autobiografico ‘Febbre’ Jonathan Bazzi è uno scrittore, nato a Milano nel 1985. Ha una grande passione per la tradizione letteraria femminile e questioni di genere, ha collaborato con diversi magazine e testate come Gay.it, Vice, The Vision e Il Fatto.it. Lo scritto è arrivato in finale al Premio Strega 2020 con il suo romanzo autobiografico ‘Febbre’, edito da Fandango. Il romanzo è ambientato soprattutto nella periferia milanese di Rozzano, dove è cresciuto con i nonni e gli zii, dove tra le tante cose parla della sua malattia, dell’omosessualità e ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 2 febbraio 2021) Ecco chi è, lo scritto arrivato tra ialcon il suo libro autobiografico ‘Febbre’è uno, nato a Milano nel 1985. Ha una grande passione per la tradizione letteraria femminile e questioni di genere, ha collaborato con diversi magazine e testate come Gay.it, Vice, The Vision e Il Fatto.it. Lo scritto è arrivato in finale alcon il suo romanzo autobiografico ‘Febbre’, edito da Fandango. Il romanzo è ambientato soprattutto nella periferia milanese di Rozzano, dove è cresciuto con i nonni e gli zii, dove tra le tante cose parla della sua malattia, dell’omosessualità e ...

