Cavese, Campilongo carica i suoi: “A Bari non saremo la vittima sacrificale” (Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti“Non siamo la vittima sacrificale, andremo a Bari per giocarci le nostre carte”. Salvatore Campilongo carica la sua Cavese alla vigilia della sfida del San Nicola contro la seconda della classe. I metelliani domani alle 17.30 sono attesi da un match sulla carta proibitivo dopo la bella vittoria sul Bisceglie che ha garantito punti preziosi e una boccata di puro ossigeno. Il tecnico dei campani ha parlato in conferenza stampa, di seguito le sue dichiarazioni. Verso il San Nicola – “Sicuramente partiremo con un piccolo svantaggio. Non abbiamo recuperato tutte le energie dopo la gara con il Bisceglie, il Bari ha avuto un giorno in più per riposarsi. Abbiamo speso tanto sia sul piano fisico che mentale, ma abbiamo una rosa abbastanza ampia, per ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti“Non siamo la, andremo aper giocarci le nostre carte”. Salvatorela suaalla vigilia della sfida del San Nicola contro la seconda della classe. I metelliani domani alle 17.30 sono attesi da un match sulla carta proibitivo dopo la bella vittoria sul Bisceglie che ha garantito punti preziosi e una boccata di puro ossigeno. Il tecnico dei campani ha parlato in conferenza stampa, di seguito le sue dichiarazioni. Verso il San Nicola – “Sicuramente partiremo con un piccolo svantaggio. Non abbiamo recuperato tutte le energie dopo la gara con il Bisceglie, ilha avuto un giorno in più per riposarsi. Abbiamo speso tanto sia sul piano fisico che mentale, ma abbiamo una rosa abbastanza ampia, per ...

