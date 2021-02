Caos vaccini, Commissione Ue scarica su Stati membri (Di martedì 2 febbraio 2021) La direttrice generale della Commissione europea responsabile della Dg Sante (direzione generale Salute e Sicurezza alimentare), Sandra Gallina, ha difeso con forza a Bruxelles gli Accordi di fornitura anticipata dei vaccini anti Covid che l'Ue ha stipulato con le aziende farmaceutiche produttrici, sottolineando in particolare che la consegna agli Stati membri dei quantitativi previsti di dosi secondo i calendari concordati nei contratti "è un obbligo", nonostante la clausola sul "best effort". Inoltre, ha sottolineato che il prezzo pagato dall"Ue per i vaccini è "pienamente giustificato" e che "pagando di più non avremmo avuto più dosi". Gallina, che è stata in prima linea nel negoziato per l"elaborazione dei contratti, ha parlato durante una lunga audizione in videoconferenza della ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 2 febbraio 2021) La direttrice generale dellaeuropea responsabile della Dg Sante (direzione generale Salute e Sicurezza alimentare), Sandra Gallina, ha difeso con forza a Bruxelles gli Accordi di fornitura anticipata deianti Covid che l'Ue ha stipulato con le aziende farmaceutiche produttrici, sottolineando in particolare che la consegna aglidei quantitativi previsti di dosi secondo i calendari concordati nei contratti "è un obbligo", nonostante la clausola sul "best effort". Inoltre, ha sottolineato che il prezzo pagato dall"Ue per iè "pienamente giustificato" e che "pagando di più non avremmo avuto più dosi". Gallina, che è stata in prima linea nel negoziato per l"elaborazione dei contratti, ha parlato durante una lunga audizione in videoconferenza della ...

matteosalvinimi : #Arcuri. Un membro del suo staff arrestato per ‘ndrangheta, bandi per mascherine sotto inchiesta, segnalazioni di B… - HuffPostItalia : Merkel tenta di risolvere il caos Ue sui vaccini... per la Germania - carlaruocco1 : Ritardi per i vaccini antinfluenzali, 900 mila dosi perse, dati errati di Regione #Lombardia su Rt che causano l'ap… - MussatiGiuliano : RT @Miti_Vigliero: Esercito e protezione civile tagliati fuori. 'Ecco perché il piano vaccini è nel caos' Nel mirino la gestione Arcuri. M… - effe_grazia : RT @MiloMatte: ??Il caos vaccini e le primule di Arcuri. @Capezzone ora a @QRepubblica -