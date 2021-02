Boschi e Bellanova sparano sul Pd: «L’intoccabile Conte? Beati loro che hanno solo questo problema» (Di martedì 2 febbraio 2021) Non demorde la Bellanova, nuovo attacco della Boschi che, per fare il punto sulla crisi, riprende su Twitter un suo vecchio cinguettio. «questo è un tweet di 20 giorni fa. Vale anche oggi», scrive. «Anche oggi polemiche su di me. Italia Viva ha chiesto al Governo di prendere il Mes, non di prendere Meb. Come al solito i 5stelle non leggono fino in fondo. O non capiscono. Servono soldi per la sanità, non poltrone per noi». La Bellanova a testa bassa contro i dem Ennesimo affondo anche da Teresa Bellanova. «Conte punto di partenza e arrivo per il Pd? Beati loro che hanno solo questo problema». Lo dice ai microfoni di Omnibus, su La7. «Per noi il problema, ad esempio, è ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 2 febbraio 2021) Non demorde la, nuovo attacco dellache, per fare il punto sulla crisi, riprende su Twitter un suo vecchio cinguettio. «è un tweet di 20 giorni fa. Vale anche oggi», scrive. «Anche oggi polemiche su di me. Italia Viva ha chiesto al Governo di prendere il Mes, non di prendere Meb. Come al solito i 5stelle non leggono fino in fondo. O non capiscono. Servono soldi per la sanità, non poltrone per noi». Laa testa bassa contro i dem Ennesimo affondo anche da Teresa. «punto di partenza e arrivo per il Pd?che». Lo dice ai microfoni di Omnibus, su La7. «Per noi il, ad esempio, è ...

archimedix73 : @Ettore_Rosato @AssiElena se la rappresentanza sono vladimir luxuria, la bellanova, la boldrini, la boschi e l'azzo… - RussoMu : RT @concetta1915: #RenziFuoriDallePalle quasi mi stavo rassegnando al male necessario del ritorno di @ItaliaViva e poi mi avete convinto, f… - TuttoQuaNews : RT @Corriere: La lite con Renzi e il sospetto di Bellanova - ConteMaanche : RT @FakeNews_24: #ItaliaViva: 'Noi non siamo interessati alla poltrona di #BellaNova, ma a una bella poltrona nova per la #Boschi' #consul… - FakeNews_24 : #ItaliaViva: 'Noi non siamo interessati alla poltrona di #BellaNova, ma a una bella poltrona nova per la #Boschi'… -