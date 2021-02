Arriva Draghi. Missione compiuta (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Missione fallita, Missione compiuta. Matteo Renzi ha ottenuto l’obiettivo che si era prefisso: distruggere la maggioranza di governo, annientare il centrosinistra e tirare la volata a un governo di unità nazionale, consegnando il paese nelle mani di un salvatore della patria che ha un nome e cognome: Mario Draghi, incaricato, ieri sera, dal presidente Mattarella, di formare un ministero di salute pubblica. Sono ore drammatiche, sottolineate dal tono e dalle parole del Capo dello Stato che, parlando in diretta televisiva, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 3 febbraio 2021)fallita,. Matteo Renzi ha ottenuto l’obiettivo che si era prefisso: distruggere la maggioranza di governo, annientare il centrosinistra e tirare la volata a un governo di unità nazionale, consegnando il paese nelle mani di un salvatore della patria che ha un nome e cognome: Mario, incaricato, ieri sera, dal presidente Mattarella, di formare un ministero di salute pubblica. Sono ore drammatiche, sottolineate dal tono e dalle parole del Capo dello Stato che, parlando in diretta televisiva, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

