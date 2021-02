Viky Varga augura un buon febbraio ai suoi follower: il bikini di lady Pellè è da urlo (Di lunedì 1 febbraio 2021) Comincia in modo perfetto il febbraio dei follower di Viky Varga. La modella e compagna del centravanti Graziano Pellè ha infatti voluto augurare ai suoi fan un buon inizio di mese postando una foto davvero da urlo su Instagram: bikini rosa e fisico perfetto in primissimo piano. Ecco la foto:embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CKvfHRorSm /" Golssip. Leggi su golssip (Di lunedì 1 febbraio 2021) Comincia in modo perfetto ildeidi. La modella e compagna del centravanti Grazianoha infatti volutore aifan uninizio di mese postando una foto davvero dasu Instagram:rosa e fisico perfetto in primissimo piano. Ecco la foto:embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CKvfHRorSm /" Golssip.

alby911 : RT @FootballAndDre1: Io #Pellé non lo scarterei come vice Lukaku. Avere Viky Varga come wags nerazzurra, gaserebbe parecchio - FootballAndDre1 : Io #Pellé non lo scarterei come vice Lukaku. Avere Viky Varga come wags nerazzurra, gaserebbe parecchio - zazoomblog : Viky Varga bella come un angelo: il panorama fa sognare – FOTO - #Varga #bella #angelo: #panorama - zazoomblog : Viky Varga versione leonessa: lo scatto in bikini è mozzafiato (FOTO) - #Varga #versione #leonessa: #scatto - Mediagol : #Video Viky Varga, Lady Pellè e la sfilata in bikini che manda in tilt i followers: le immagini -