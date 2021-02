Tommaso Zorzi, incidente al GF Vip: 'Non pensavamo ti fossi fatto male'. Ecco cosa è successo (Di lunedì 1 febbraio 2021) Momenti complicati per Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip. Dopo essere stato al centro delle 'tappetiadi' e aver rimediato un grosso colpo in testa, il celebre influencer ha fatto il punto sulla ... Leggi su leggo (Di lunedì 1 febbraio 2021) Momenti complicati peral Grande Fratello Vip. Dopo essere stato al centro delle 'tappetiadi' e aver rimediato un grosso colpo in testa, il celebre influencer hail punto sulla ...

