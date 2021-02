Terra dei Fuochi, 80 roghi a gennaio: nelle stesso mese del 2020 furono quattro volte di più (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Nel mese di gennaio appena trascorso sono diminuiti i roghi di rifiuti nelle province di Caserta e Napoli rispetto alle stesso periodo del 2020: un anno fa erano stati 302 (238 in provincia di Napoli e 64 in quella di Caserta), mentre dal primo al trentuno gennaio scorsi sono stati 81, dei quali 80 in provincia di Napoli e uno solo in provincia di Caserta. I dati sono forniti dall’Incaricato per il contrasto dei roghi dei rifiuti nella regione Campania, e rappresentano il frutto “delle attività di vigilanza e controllo programmate nelle riunioni tecniche del 29 dicembre e del 13 gennaio”; si tratta di attività poste in essere ogni settimana dalle forze dell’ordine in modo congiunto, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Neldiappena trascorso sono diminuiti idi rifiutiprovince di Caserta e Napoli rispetto alleperiodo del: un anno fa erano stati 302 (238 in provincia di Napoli e 64 in quella di Caserta), mentre dal primo al trentunoscorsi sono stati 81, dei quali 80 in provincia di Napoli e uno solo in provincia di Caserta. I dati sono forniti dall’Incaricato per il contrasto deidei rifiuti nella regione Campania, e rappresentano il frutto “delle attività di vigilanza e controllo programmateriunioni tecniche del 29 dicembre e del 13”; si tratta di attività poste in essere ogni settimana dalle forze dell’ordine in modo congiunto, ...

