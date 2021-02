Switch Pro non sarà annunciato a breve (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nintendo non ha in programma di annunciare presto un nuovo modello di Nintendo Switch. Nella sessione di domande e risposte che ha fatto seguito all'ultimo report finanziario, è emerso che Nintendo non ha piani per un annuncio a breve, come riportato da Takahashi Mochizuki. In realtà, la grande N sta considerando altri bundle Switch in arrivo a febbraio e marzo. Il cambiamento rispetto allo scorso anno sembra suggerire che un modello rivisto di Nintendo Switch potrebbe essere annunciato quest'anno. Il Nintendo Switch Lite è stato lanciato nella seconda metà del 2019, quindi c'è ancora la possibilità che il presunto Switch Pro venga lanciato nel 2021. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nintendo non ha in programma di annunciare presto un nuovo modello di Nintendo. Nella sessione di domande e risposte che ha fatto seguito all'ultimo report finanziario, è emerso che Nintendo non ha piani per un annuncio a, come riportato da Takahashi Mochizuki. In realtà, la grande N sta considerando altri bundlein arrivo a febbraio e marzo. Il cambiamento rispetto allo scorso anno sembra suggerire che un modello rivisto di Nintendopotrebbe esserequest'anno. Il NintendoLite è stato lanciato nella seconda metà del 2019, quindi c'è ancora la possibilità che il presuntoPro venga lanciato nel 2021. Leggi altro...

