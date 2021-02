Suning dice no a BC Partners: “Dialogo interrotto da circa 10 giorni” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Con un comunicato Ansa, Suning ha reso noto come si sia interrotta la trattativa con BC Partners per la cessione dell’Inter. Questo il comunicato: “Il Dialogo FC Internazionale-BC Partners si è interrotto ormai da quasi 10 giorni, non ci sono mai stati i presupposti per la prosecuzione della trattativa. La ricerca prosegue attraverso conversazioni con altri importanti fondi internazionali”. Foto: Instagram Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 1 febbraio 2021) Con un comunicato Ansa,ha reso noto come si sia interrotta la trattativa con BCper la cessione dell’Inter. Questo il comunicato: “IlFC Internazionale-BCsi èormai da quasi 10, non ci sono mai stati i presupposti per la prosecuzione della trattativa. La ricerca prosegue attraverso conversazioni con altri importanti fondi internazionali”. Foto: Instagram Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

