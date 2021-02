Spostamenti tra regioni e nuovo Dpcm: le scadenze e le novità in arrivo (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il 15 febbraio scade il divieto di movimento tra territori (anche in zona gialla). Il governo potrebbe prolungare lo stop, ma tutto dipenderà dall'andamento dei contagi. Poi si dovrà lavorare anche al ... Leggi su today (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il 15 febbraio scade il divieto di movimento tra territori (anche in zona gialla). Il governo potrebbe prolungare lo stop, ma tutto dipenderà dall'andamento dei contagi. Poi si dovrà lavorare anche al ...

Eurosport_IT : Cristiano Ronaldo, non convocato per #JuveSPAL, festeggia Georgina a Courmayeur. Ma gli spostamenti tra regioni ara… - VeneziePost : Riaprono @M9museum e @Palazzo_Grassi?, ma la crisi picchia duro su esercizi commerciali. Claudio Vernier, titolare… - angheran70 : RT @Chiara13317749: ...nuovo Dpcm?! Ma anche no!!! #elezionisubito #vogliamovotare #CONTEDIMETTITI Covid, fra due settimane possibile un… - Chiara13317749 : ...nuovo Dpcm?! Ma anche no!!! #elezionisubito #vogliamovotare #CONTEDIMETTITI Covid, fra due settimane possibile… - DanielePezzini : @EFargiorgio @ProfCampagna Col turismo internazionale fermo e il blocco degli spostamenti tra regioni? Immagino il giro d'affari. -