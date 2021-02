Serie A femminile | mercato Roma eccellente ma a giochi fatti

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 1 febbraio 2021): lasi rinforza. Dopo Linari ecco la punta tanto mancata in questa prima parte di stagione. Ufficiale l’arrivo di Banusic Se da una parte la vittoria di San Gimignano è stata pressoché schiacciante, meriti di una grande performance offensiva, ora lapuò puntare a vincere la Coppa Italia. Esattamente, perché oggi il club giallorosso ha ufficializzato la punta tanto cercata e mancata di questa prima parte di stagione: in collaborazione con il grande lavoro di LTA Agency, giunge Banusic, centravanti puro proveniente dal Montpellier, team attualmente militante al quarto posto nel campionato francese alle spalle di PSG, Lione e Bordeaux. Un rinforzo importantissimo che può dare una grande mano in fase di finalizzazione. Il gioco giallorosso, non nascondiamoci, è di fatto il più bello d’Italia, ...