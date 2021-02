Pavia | ricoverato per Covid da due mesi | il suo cane lo aspetta davanti a casa

Ceccaronicle : Covid a Pavia: il cane Billy aspetta ogni mattina da 2 mesi il ritorno del padrone ricoverato - DonaDove : RT @MediasetTgcom24: Pavia, ricoverato per Covid da due mesi: il suo cane lo aspetta davanti casa #CORONAVIRUS - SCEMENZA : RT @MediasetTgcom24: Pavia, ricoverato per Covid da due mesi: il suo cane lo aspetta davanti casa #CORONAVIRUS - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Pavia, ricoverato per Covid da due mesi: il suo cane lo aspetta davanti casa #CORONAVIRUS - occhio_notizie : Covid a Pavia, padrone ricoverato: il suo cane lo aspetta davanti casa da due mesi -

Marco, un volontario 55enne della Protezione civile, da novembre èin ospedale per il coronavirus. E da allora, ogni giorno, il suo cane Billy è davanti ...meticcio è la Provincia di. ...E da lì non si sposta per tutto il giorno fino a quando in serata i nipoti dell'uomolo ...il periodo di riabilitazione dopo un lungo periodo in terapia intensiva al San Matteo di. ...Marco, un volontario 55enne della Protezione civile, da novembre è ricoverato in ospedale per il coronavirus. E da allora, ogni giorno, il suo cane Billy è davanti alla porta di casa a ad aspettarlo.Pavia, ricoverato per Covid da due mesi: il suo cane lo aspetta davanti casa. Marco da novembre è ricoverato in ospedale ...