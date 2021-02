Parma, colpo Yeferson Paz: arriverà a giugno (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il Parma ha definito l’accordo con il Cortulua per Yeferson Paz: il terzino 18enne si trasferirà in Serie A al termine della stagione Il Parma ha definito l’accordo con il Cortulua per Yeferson Paz, terzino colombiano che si trasferirà in Serie A al termine della stagione. Come riportato da Sky Sport, il club gialloblù vorrebbe permettere al 18enne di completare il percorso di maturità nel proprio paese. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ilha definito l’accordo con il Cortulua perPaz: il terzino 18enne si trasferirà in Serie A al termine della stagione Ilha definito l’accordo con il Cortulua perPaz, terzino colombiano che si trasferirà in Serie A al termine della stagione. Come riportato da Sky Sport, il club gialloblù vorrebbe permettere al 18enne di completare il percorso di maturità nel proprio paese. Leggi su Calcionews24.com

