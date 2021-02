Parma | Carli | «Fatta per Pellè No a Bonazzoli e Rugani»

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Marcello, direttore sportivo del, ha svelato alcuni retroscena di mercato: le dichiarazioni del dirigente gialloblù Marcello, direttore sportivo del, ha svelato alcuni retroscena di mercato riguardanti la società gialloblù. Le dichiarazioni riportate da tuttomercatoweb.com.– «Percredo sia, farà le visite domani».– «era stata un’idea, però abbiamo chiuso così. Non lo abbiamo preso perché sono rimasti sia Inglese che Cornelius, poi abbiamo Zirkzee, Man, Mihaila, Gervinho. Abbiamo preso diversi giovani, poi abbiamo calcolato che rischiavamo di essere in troppi». OBIETTIVI – «Coi nuovi e con quelli che già c’erano dobbiamo cercare di fare un girone di ritorno ...

Calciomercato Parma, il punto sulle trattative in entrata e in uscita a poche ore dalla chiusura del mercato. Fatta per Pellè. Si attende Bonazzoli.