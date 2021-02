Omicidio Roberta Siragusa: Morreale non ha agito da solo (Di lunedì 1 febbraio 2021) Si fa sempre più concreta l’ipotesi che Pietro Morreale potrebbe non aver agito da solo nelle fasi immediatamente successive alla morte di Roberta. Infatti, per il gip (come per i pm), i familiari hanno fornito testimonianze discordanti e contraddittorie, talvolta addirittura in disarmonia con quanto riscontrato dagli atti messi a processo. Per il gip infatti sono “di tutta evidenza le contraddizioni in cui sono incorsi i familiari dell’indagato, che pure si potevano avvalere del diritto di astenersi dal rendere dichiarazioni“. Il gip parla di “un coacervo di dettagli ancora da chiarire“, tra il fatto che il presunto omicida “sia stato coadiuvato nell’azione successiva, relativa all’occultamento dei mezzi di prova”. Per il gip: “C’è stato in realtà un tempo oscuro e sufficientemente lungo per cercare di fare ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 1 febbraio 2021) Si fa sempre più concreta l’ipotesi che Pietropotrebbe non averdanelle fasi immediatamente successive alla morte di. Infatti, per il gip (come per i pm), i familiari hanno fornito testimonianze discordanti e contraddittorie, talvolta addirittura in disarmonia con quanto riscontrato dagli atti messi a processo. Per il gip infatti sono “di tutta evidenza le contraddizioni in cui sono incorsi i familiari dell’indagato, che pure si potevano avvalere del diritto di astenersi dal rendere dichiarazioni“. Il gip parla di “un coacervo di dettagli ancora da chiarire“, tra il fatto che il presunto omicida “sia stato coadiuvato nell’azione successiva, relativa all’occultamento dei mezzi di prova”. Per il gip: “C’è stato in realtà un tempo oscuro e sufficientemente lungo per cercare di fare ...

