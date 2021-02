Occorre un premier che sappia garantirci in Europa | dice Toti

(Di lunedì 1 febbraio 2021) AGI - "Siamo stati tra i primi a dirlo, che serve unforte ine non abbiamo cambiato idea. Uncheunire le forze economiche e sociali e che abbia credibilità con i cittadini ma anche con le istituzioni europee e con i mercati finanziari, perché siamo un paese con il 170% di debito". Lo ha affermato il governatore della Liguria, Giovanniin un'intervista alla Repubblica. Quanto all'ipotesi che ilsia un tecnico o un politico,ha affermato: "Secondo me visto che Mattarella ha chiesto di fare presto e il presidente Fico ha annunciato un nuovo giro di consultazioni,ndo che ci sono le condizioni per rimettere insieme un governo a partire dal Conte bis, mi pare che si vada in questa direzione. E in un ...

Al momento di "nomi" - cioè di- non si parla, bensìtracciare un programma di Governo unitario che possa far ripartire l'Italia dopo la crisi stagnante degli ultimi mesi. L'...Il primo - quello 'reale' - è iniziato il giorno stesso in cui ilGiuseppe Conte si è ...comunque una 'rifondazione morale', ha riconosciuto il vicepresidente laico del Csm, David ...AGI - "Siamo stati tra i primi a dirlo, che serve un premier forte in Europa e non abbiamo cambiato idea. Un premier che sappia unire le forze economiche e sociali e che abbia credibilità con i cittad ...Crisi di Governo, Consultazioni Fico in diretta: tavolo capigruppo di Pd, M5s, LeU, Italia Viva per il nuovo "contratto". Le mosse di Renzi, Conte ...