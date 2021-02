Napoli | controlli anti-covid | ondata di multe e sanzioni per tutti Chiusi cinque negozi

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Pugno duro delle forze dell’ordine nel weekend di zona gialla. Durante il fine settimana sono stati svolti, nell’area metropolitana didi polizia di Stato e dei comandi di Polizie locali per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da19., pugno duro delle forze dell’ordine: sanzionatie multate 164 persone In totale le L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Sono 16 i giovani multati dai Carabinieri del Comando provinciale dilo scorso weekend nell'ambito deinelle zone della movida napoletana. Il servizio ha visto impegnati, tra sabato e domenica, circa 100 carabinieri tra piazza Bellini e i Decumani nel ...LA MOVIDA Movida da incubo a: pochinel caos dei baretti IL REPORTAGE Forcella abbandonata: 'Qui niente Stato, salviamo la nostra... LA SCUOLA Riapertura scuole a, studenti in ...La polizia ha bloccato un canale di fornitura di droga tra Napoli e Palermo ed eseguito cinque ordinanze cautelari. Due in carcere e tre ai domiciliari. In cella sono finiti Gioacchino Di Maggio, 39 a ...Nella mattina odierna personale della Squadra Mobile di Palermo, coadiuvato da operatori della Squadra Mobile di Napoli, ha provveduto ad eseguire 5 misure ...